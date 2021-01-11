Атакующий полузащитник Алехандро Гомес долгое время был лидером и капитаном «Аталанты», но в последнее время ситуация изменилась. Уже почти месяц аргентинский футболист не попадает даже в заявку команды, и в прессе то и дело появляются слухи о конфликте.

Гасперини факт конфликта не подтверждает. Пару дней назад тренер объяснил отсутствие Гомеса в заявке тактическими моментами, а именно нежеланием Гомеса адаптироваться к изменениям в игре «Аталанты».

Теперь Гомес нанёс ответный удар по Гасперини. На своей странице в Instagram Алехандро опубликовал кадры из матчей, на которых он оттягивается назад и помогает полузащитникам на разных участках поля.