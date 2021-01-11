«Реал» стал забивать на 33% меньше после ухода Роналду

Журналисты издания AS провели анализ результативности мадридского «Реала» с нападающим Криштиану Роналду и без него.

Согласно данным исследования, «королевский» клуб стал забивать на 33% меньше после ухода бомбардира в туринский «Ювентус».

С Криштиану в составе «Реал» забил 1385 мячей в 503 матчах (в среднем - 2,7 за игру). После ухода Роналду - 241 гол в 136 встречах (в среднем - 1,8).

Португальский голеадор защищал цвета мадридского гранда с 2009-го по 2018-й год. В июле 2018-го года нападающий перешел в туринский «Ювентус» за 112 миллионов евро. Стороны подписали долгосрочное трудовое соглашение на четыре года.