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«Реал» стал забивать на 33% меньше после ухода Роналду

11 Января 2021, 10:53,

Depositphotos

Журналисты издания AS провели анализ результативности мадридского «Реала» с нападающим Криштиану Роналду и без него.

Согласно данным исследования, «королевский» клуб стал забивать на 33% меньше после ухода бомбардира в туринский «Ювентус».

С Криштиану в составе «Реал» забил 1385 мячей в 503 матчах (в среднем - 2,7 за игру). После ухода Роналду - 241 гол в 136 встречах (в среднем - 1,8).

Португальский голеадор защищал цвета мадридского гранда с 2009-го по 2018-й год. В июле 2018-го года нападающий перешел в туринский «Ювентус» за 112 миллионов евро. Стороны подписали долгосрочное трудовое соглашение на четыре года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Криштиану Роналду
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