«Истанбул Башакшехир» арендует защитника «Милана»

Защитник Леандро Дуарте, правами на которого владеет «Милан», продолжит карьеру в турецком чемпионате. Об этом рапортует журналист Николо Скира в «Твиттере».

Новым местом работы 24-летнего бразильского футболиста станет «Истанбул Башакшехир». За турецкий коллектив Дуарте будет выступать на правах аренды до завершения сезона-2020/2021.

Напомним, что бразилец перебрался в «Милан» летом 2019-го года из «Фламенго». За трансфер Дуарте «россонери» заплатили 11 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочный контракт до 2024-го года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Леандро сыграл всего один поединок.