Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Истанбул Башакшехир» арендует защитника «Милана»

11 Января 2021, 09:32,

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Защитник Леандро Дуарте, правами на которого владеет «Милан», продолжит карьеру в турецком чемпионате. Об этом рапортует журналист Николо Скира в «Твиттере».

Новым местом работы 24-летнего бразильского футболиста станет «Истанбул Башакшехир». За турецкий коллектив Дуарте будет выступать на правах аренды до завершения сезона-2020/2021.

Напомним, что бразилец перебрался в «Милан» летом 2019-го года из «Фламенго». За трансфер Дуарте «россонери» заплатили 11 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочный контракт до 2024-го года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Леандро сыграл всего один поединок.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Истанбул Башакшехир, Леандро Дуарте
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