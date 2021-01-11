Пока рано волноваться за Миранчука

Алексей Миранчук не блещет в начале своей карьеры в «Аталанте». Однако волноваться за россиянина пока рано. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет почему.

В сентябре в чемпионате Италии появился легионер из России, и мы все стали пристально следить за его судьбой. Ведь в топ-5 чемпионатах отечественных футболистов всё ещё слишком мало. Тем не менее пока Алексей Миранчук в «Аталанте» не блещет, так что уже появляются сомнения в его будущем.

Миранчук действительно пока не особо проявляет себя, хотя начиналось всё неплохо. В дебютных матчах за бергамасков он отличился голами: «Мидтьюлланду» — в Лиге чемпионов и «Интеру» — в Серии А. Однако продолжить в том же духе у хавбека не получилось. Показательно, что в текущем сезоне Миранчук больше минут провёл в составе «Локомотива», чем за «Аталанту».

Но, думается, слишком рано посыпать голову пеплом. Миранчук провёл в «Аталанте» всего четыре месяца. Этого мало, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы, и уж точно рано волноваться, что всё пропало.

Во-первых, надо помнить, что Миранчук не готовился в составе «Аталанты» к сезону. Футбол Джан Пьеро Гасперини непростой, так что в него в принципе не так просто вписаться, а уж с листа почти невозможно. Вдобавок к этому Миранчук ещё и приехал с травмой, которая выбила его на месяц с лишним. Было бы странно, если бы в таких условиях россиянин уже был бы основным.

Во-вторых, сезон у «Аталанты» получается непростым. Бергамаски буксовали и в Серии А, и в Лиге чемпионов. Ходили даже разговоры об отставке наставника, поэтому вполне логично, что в сложившихся обстоятельствах Гасперини делал ставку на проверенных бойцов, на тех, с кем давно работает. Было бы странно, если бы тренер надеялся на новичка. Более того, в такой ситуации сложно было даже наигрывать новичка — слишком высок был риск.

Конечно, не на руку Миранчуку сыграла и форма Йосипа Иличича. Словенец выглядит роскошно, и некоторые уже сейчас считают его лучшим футболистом Серии А. Но всё же не следует забывать, что Иличичу в конце месяца исполнится 33 года, а это довольно приличный возраст. Карьера словенца будет постепенно закатываться, и в этом тоже шанс Миранчука.

Первый сезон в Италии у россиянина в любом случае ушёл бы на адаптацию. Судя по всему, сам Миранчук не закисает на лавке. Полузащитник на замену выходит с улыбкой, его поддерживает агент. Даже нет пока слухов о том, что Миранчук может покинуть Бергамо, а это косвенное подтверждение того, что об уходе говорить рано.

Тем более что вряд ли Миранчук готов быстро сдаться. Россиянин продолжает биться за место в составе команды, и вторая часть сезона — это шанс показать себя, а значит, всерьёз спрашивать с Миранчука можно будет только в следующем чемпионате.

Андрей Центров