Кальехон: «Если вы усердно работаете, то в конце концов это окупится»

Вингер «Фиорентины» Хосе Кальехон прокомментировал победу над «Кальяри» (1:0).

«Мы все играем, чтобы добиваться результата, сегодняшняя победа была нам нужна как воздух. Теперь команда и болельщики воодушевились – это очень важно.

Был очень странный период для меня в «Фиорентине», я привык выходить в стартовом составе, когда играл за «Наполи», сидеть на скамейке запасных для меня – это что-то новое. Я упертый и считаю, что если вы усердно работаете, то это в конце концов окупится», - цитирует Кальехона Sky Sport Italia.

33-летний испанец принял участие в десяти матчах «Фиорентины» в нынешнем сезоне, забил один гол и отдал одну голевую передачу.