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Бонуччи – о матче с «Сассуоло»: «Ожидаю открытый футбол»

10 Января 2021, 22:37,

Global Look Press

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча с «Сассуоло».

«Это очень важная игра. Победа на «Сан-Сиро» вселила в нас уверенность, мы не можем позволить себе ошибиться сегодня. Я ожидаю открытой игры, обе команды будут атаковать», - цитирует Бонуччи пресс-служба «Ювентуса».

Отметим, что сегодняшняя победа позволит «Ювентусу» подняться на четвертое место и сократить отставание от «Ромы» на одно очко. При этом у туринского клуба будет ещё одна игра в запасе. На данный момент подопечные Андреа Пирло занимают шестое место в чемпионате Италии.

Матч между «Ювентусом» и «Сассуоло» начнётся в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Леонардо Бонуччи
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