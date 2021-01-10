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«Истанбул Башакшехир» арендует защитника «Милана»

10 Января 2021, 21:57,

twitter.com

Защитник «Милана» Леонардо Дуарте близок к переезду в Турцию.

Как сообщает Tuttomercatoweb, итальянский клуб ведёт переговоры с «Истанбул Башакшехиром». Стороны очень близки к достижению соглашения, речь идёт об аренде до конца сезона.

24-летний Дуарте перешёл в «Милан» в августе 2019 года из «Фламенго», сумма трансфера составила десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразилец редко появляется на поле, в его активе лишь три матча.

Отметим, что контракт Дуарте с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается всего лишь в три миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Трансферы футбола - зима 2021, Истанбул Башакшехир, Лео Дуарте
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