«Истанбул Башакшехир» арендует защитника «Милана»

Защитник «Милана» Леонардо Дуарте близок к переезду в Турцию.

Как сообщает Tuttomercatoweb, итальянский клуб ведёт переговоры с «Истанбул Башакшехиром». Стороны очень близки к достижению соглашения, речь идёт об аренде до конца сезона.

24-летний Дуарте перешёл в «Милан» в августе 2019 года из «Фламенго», сумма трансфера составила десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразилец редко появляется на поле, в его активе лишь три матча.

Отметим, что контракт Дуарте с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается всего лишь в три миллиона евро.