Конте – о планах на зимнее трансферное окно: «Глагола «хотеть» в этом сезоне не существует»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте ответил на вопрос о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Глагола «хотеть» в этом сезоне не существует. В августе меня проинформировали о планах клуба, в апреле мы подписали Хакими, на этом всё.

Мне понятна стратегия. Я не хочу никого покупать, работаю с теми игроками, которые есть. Да, у нашей команды хватает и сильных, и слабых сторон», - цитирует Конте DAZN.

«Интер» набрал 37 очков в семнадцати турах и расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидирующий «Милан» опережает подопечных Конте лишь на три зачетных балла.