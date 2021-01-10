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Конте – о планах на зимнее трансферное окно: «Глагола «хотеть» в этом сезоне не существует»

10 Января 2021, 21:45,

Global Look Press

Главный тренер «Интера» Антонио Конте ответил на вопрос о планах клуба на зимнее трансферное окно.

«Глагола «хотеть» в этом сезоне не существует. В августе меня проинформировали о планах клуба, в апреле мы подписали Хакими, на этом всё.

Мне понятна стратегия. Я не хочу никого покупать, работаю с теми игроками, которые есть. Да, у нашей команды хватает и сильных, и слабых сторон», - цитирует Конте DAZN.

«Интер» набрал 37 очков в семнадцати турах и расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидирующий «Милан» опережает подопечных Конте лишь на три зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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Комментарии (1)
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0
odessa83234
10 Января 2021, 22:25

Повествование класс!!!
"В августе меня проинформировали о планах клуба, в апреле мы подписали Хакими... , а в 1969 году я родился." :)
Бенджамин Баттон-Конте. :)))

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