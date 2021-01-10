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Гаттузо: «Наполи» не может всегда быть Брэдом Питтом, иногда нужно выглядеть некрасиво, как я»

10 Января 2021, 19:59,

Global Look Press

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался об игре своей команды.

«Наполи» всегда хочет играть красиво, но иногда хорошо побыть немного некрасивым. Вы не всегда можете быть Брэдом Питтом со светлыми волосами и голубыми глазами. Бывают моменты, когда нужно быть некрасивым, как я. Сейчас я выгляжу хуже, чем обычно, так как весь распух из-за прививок, но чувствую себя куда лучше», - цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

«Наполи» сегодня победил «Удинезе» и временно поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от «Милана», занимающего первое место, составляет девять баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
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