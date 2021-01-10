Бакайоко прокомментировал первый гол за «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Тьемуа Бакайоко прокомментировал победу над «Удинезе» (2:1).

«Это очень важная победа над хорошей командой. Мы переживаем тяжелые времена, нам необходим переломный момент.

Надеюсь, что мы продолжим побеждать, мы должны вернуть себе уверенность, вы не представляете, как важна эта победа для всех нас – болельщиков, тренера и команды.

Я рад своему первому голу в футболке «Наполи», он очень ценен, потому что помог нам заработать три очка», - цитирует Бакайоко Sky Sport.

После шестнадцати туров «Наполи» занимает пятое место в Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на девять очков.