​Гасперини объяснил исключение Гомеса из состава

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини объяснил исключение капитана команды Алехандро Гомеса из состава. Аргентинец не попадал в заявку бергамасков с шестнадцатого декабря.

«У нас был отличный период с Гомесом. Его исключение – это решение, которое основано на том факте, что нам нужно было найти команду другого типа из-за наших проблем. Это всего лишь тактический вопрос. Я хотел больше помочь де Роону и Фройлеру. Гомес же не стал адаптироваться», - сказал Гасперини Sky Sport Italia.

Ранее ходили слухи, что между Гомесом и Гасперини вспыхнул конфликт. Футболист обещал раскрыть всю правду после ухода из «Аталанты».