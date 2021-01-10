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​Гасперини объяснил исключение Гомеса из состава

10 Января 2021, 15:54,

Global Look Press

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини объяснил исключение капитана команды Алехандро Гомеса из состава. Аргентинец не попадал в заявку бергамасков с шестнадцатого декабря.

«У нас был отличный период с Гомесом. Его исключение – это решение, которое основано на том факте, что нам нужно было найти команду другого типа из-за наших проблем. Это всего лишь тактический вопрос. Я хотел больше помочь де Роону и Фройлеру. Гомес же не стал адаптироваться», - сказал Гасперини Sky Sport Italia.

Ранее ходили слухи, что между Гомесом и Гасперини вспыхнул конфликт. Футболист обещал раскрыть всю правду после ухода из «Аталанты».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини, Алехандро Гомес
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