Касильяс считает, что Доннарумма должен перейти в более влиятельный клуб, чем «Милан»

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10 Января 2021, 15:48,
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Известный в прошлом вратарь Икер Касильяс высказался по поводу будущего голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Действующий контракт 21-летнего стража ворот «россонери» рассчитан до конца сезона.
«На мой взгляд, Доннарумма должен играть за клуб с большими традициями. Это моя ошибка. У «Милана» есть традиции. Я имею ввиду клуб, который сейчас имеет большее влияние в Европе», - написал Касильяс на своей страничке в Twitter.
Добавим, что Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником «Милана». Авторитетный портал transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Икер Касильяс, Джанлуиджи Доннарумма