Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Касильяс считает, что Доннарумма должен перейти в более влиятельный клуб, чем «Милан»

10 Января 2021, 15:48,

Global Look Press

Известный в прошлом вратарь Икер Касильяс высказался по поводу будущего голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Действующий контракт 21-летнего стража ворот «россонери» рассчитан до конца сезона.

«На мой взгляд, Доннарумма должен играть за клуб с большими традициями. Это моя ошибка. У «Милана» есть традиции. Я имею ввиду клуб, который сейчас имеет большее влияние в Европе», - написал Касильяс на своей страничке в Twitter.

Добавим, что Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником «Милана». Авторитетный портал transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Икер Касильяс, Джанлуиджи Доннарумма
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола