Касильяс считает, что Доннарумма должен перейти в более влиятельный клуб, чем «Милан»

Известный в прошлом вратарь Икер Касильяс высказался по поводу будущего голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы. Действующий контракт 21-летнего стража ворот «россонери» рассчитан до конца сезона.

«На мой взгляд, Доннарумма должен играть за клуб с большими традициями. Это моя ошибка. У «Милана» есть традиции. Я имею ввиду клуб, который сейчас имеет большее влияние в Европе», - написал Касильяс на своей страничке в Twitter.

Добавим, что Джанлуиджи Доннарумма является воспитанником «Милана». Авторитетный портал transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.