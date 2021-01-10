​Зарплата Эриксена мешает его уходу из «Интера»

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10 Января 2021, 13:21,
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«Аякс» сошёл с дистанции в борьбе за полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста и инсайдера Фабрицио Романо. Амстердамский клуб хотел вернуть Эриксена в свои ряды, но камнем преткновения стала зарплата игрока в размере 7,5 миллиона евро в год.
Вернуть Эриксена хочет не только «Аякс», но и «Тоттенхэм», однако лондонцы тоже не готовы платить датчанину такие деньги.
Из-за высокой заработной платы переход Кристиана Эриксена в другой клуб в январе осуществить будет сложно.
Отметим, что Эриксен не получает в «Интере» достаточно игровой практики.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Интер Милан, Тоттенхэм, Аякс, Кристиан Эриксен, Трансферы футбола - зима 2021
Тут уже все вопросы к самому Эриксону .Хочешь постоянно играть ,уменьши свои аппетиты ,или будешь мариноваться на скамейке .Он и так уже утратил свои кондиции ,а чем дальше ,тем сложнее будет вернуть форму.Так что пусть подумает он и его агент ,что в опреоре должно быть.