​Зарплата Эриксена мешает его уходу из «Интера»

«Аякс» сошёл с дистанции в борьбе за полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста и инсайдера Фабрицио Романо. Амстердамский клуб хотел вернуть Эриксена в свои ряды, но камнем преткновения стала зарплата игрока в размере 7,5 миллиона евро в год.

Вернуть Эриксена хочет не только «Аякс», но и «Тоттенхэм», однако лондонцы тоже не готовы платить датчанину такие деньги.

Из-за высокой заработной платы переход Кристиана Эриксена в другой клуб в январе осуществить будет сложно.

Отметим, что Эриксен не получает в «Интере» достаточно игровой практики.