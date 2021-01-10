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​Черданцев – о Миранчуке в «Аталанте»: «Добро пожаловать в конкурентный футбол, где без лимита нужно доказывать»

10 Января 2021, 11:39,

Global Look Press

Известный комментатор Георгий Черданцев сделал публикацию в Telegram касательно ситуации Алексея Миранчука в «Аталанте». Слова главного тренера бергамасков Джана Пьеро Гасперини о том, что Миранчуку нужно найти место на поле, Черданцев рассматривает как доказательство того, что россиянина покупали в клуб не по просьбе тренера.

«Алексею добро пожаловать в конкурентный футбол. Там без лимита нужно доказывать. В футбол Алексей умеет играть, но, значит, того, что мы видели в «Локомотиве», очень мало, раз он не проходит в состав не «Ювентуса» с «Миланом», а всего лишь «Аталанты», - написал Черданцев в своём канале.

После перехода в «Аталанту» из родного московского «Локомотива» Алексей Миранчук провёл на поле только 158 минут в десяти матчах во всех соревнованиях. На счету российского полузащитника два забитых гола – в матчах против «Митьюлланда» (Лига чемпионов) и «Интера» (Серия А).  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Георгий Черданцев
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