Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Массара – о контрактах Доннаруммы и Чалханоглу: «Мы имеем дело с двумя профессионалами, которых не отвлекают слухи»

09 Января 2021, 23:36,

Global Look Press

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара ответил на вопрос о ситуации с контрактами голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и полузащитника Хакана Чалханоглу.

«Мы по-прежнему уверены в успехе, потому что продолжаем общаться с агентами. Здорово, что мы имеем дело с двумя великим профессионалами, которых не отвлекают разговоры о контракте. Они делают всё возможное для успеха команды. Мы надеемся, что сможем продвинуться вперед и получить хорошие новости уже в ближайшее время», - цитирует Массару DAZN.

В эти минуты «Милан» встречается с «Торино» в семнадцатом туре чемпионата Италии. Подопечные Пиоли ведут со счётом 2:0 к 44-й минуте.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма, Хакан Чалханоглу, Фредерик Массара
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