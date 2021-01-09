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Президент «Дженоа» подтвердил, что Стротман близок к переходу в клуб

09 Января 2021, 20:51,

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Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман близок к переходу в «Дженоа». Эту информацию подтвердил и президент итальянского клуба Энрико Прециози.

«Мы близки к том, чтобы закрыть сделку по Стротману, ему осталось пройти медицинское обследование. Я очень рад и знаю, что это не только надежный игрок, но и человек», - цитирует Прециози Radio 2.

Стротман в нынешнем сезоне сыграл тринадцать матчей за «Марсель», проведя в общей сложности на поле лишь 227 минут. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом будет действовать ещё два с половиной сезона.

Напомним, что голландский полузащитник уже выступал в Италии, с 2013 по 2018 годы Стротман играл за «Рому».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Дженоа, Трансферы футбола - зима 2021, Энрико Прециози, Кевин Стротман
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