Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Муриэль: «Возникает ощущение, что Иличич парит над полем»

09 Января 2021, 20:30,

Global Look Press

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль лестно отозвался об одноклубнике Йосипе Иличиче.

«Мне очень нравится играть с Иличичем. В нашей команде много качественных футболистов, но он уникален. Йосип так элегантно владеет мячом, что кажется, будто он парит над полем. Его игра просто сносит мне голову!» - цитирует Муриэля Football Italia.

32-летний Иличич выступает в «Аталанте» на невероятном уровне. В нынешнем сезоне словенец сыграл четырнадцать матчей за клуб из Бергамо, забил три гола и отдал семь голевых передач.

После шестнадцати туров «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Йосип Иличич, Луис Муриэль
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