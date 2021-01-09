Муриэль: «Возникает ощущение, что Иличич парит над полем»

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль лестно отозвался об одноклубнике Йосипе Иличиче.

«Мне очень нравится играть с Иличичем. В нашей команде много качественных футболистов, но он уникален. Йосип так элегантно владеет мячом, что кажется, будто он парит над полем. Его игра просто сносит мне голову!» - цитирует Муриэля Football Italia.

32-летний Иличич выступает в «Аталанте» на невероятном уровне. В нынешнем сезоне словенец сыграл четырнадцать матчей за клуб из Бергамо, забил три гола и отдал семь голевых передач.

После шестнадцати туров «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.