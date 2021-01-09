Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Марсель» заплатит 11,5 млн евро за защитника «Фиорентины»

09 Января 2021, 19:18,

Global Look Press

Защитник «Фиорентины» Поль Лирола продолжит карьеру во Франции.

Как сообщил журналист Мохамед Бухафси в «Твиттере», испанца хочет видеть у себя «Марсель». Ожидается, что завтра «Фиорентина» и «Марсель» уладят последние детали, сумма трансфера составит 11,5 миллиона евро. На следующей неделе Лирола пройдёт медицинское обследование перед трансфером в «Марсель».

23-летний футболист сыграл тринадцать матчей за «Фиорентину» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей. Контракт Лирола с «фиалками» рассчитан до 30 июня 2024 года. Поль является воспитанником «Эспаньола».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Марсель, Трансферы футбола - зима 2021, Поль Лирола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола