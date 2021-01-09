«Марсель» заплатит 11,5 млн евро за защитника «Фиорентины»

Защитник «Фиорентины» Поль Лирола продолжит карьеру во Франции.

Как сообщил журналист Мохамед Бухафси в «Твиттере», испанца хочет видеть у себя «Марсель». Ожидается, что завтра «Фиорентина» и «Марсель» уладят последние детали, сумма трансфера составит 11,5 миллиона евро. На следующей неделе Лирола пройдёт медицинское обследование перед трансфером в «Марсель».

23-летний футболист сыграл тринадцать матчей за «Фиорентину» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей. Контракт Лирола с «фиалками» рассчитан до 30 июня 2024 года. Поль является воспитанником «Эспаньола».