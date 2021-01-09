Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Де Дзерби: «В этом сезоне восхищаюсь «Ювентусом» ещё больше»

09 Января 2021, 18:56,

Global Look Press

Главный тренер «Сассуоло» Роберто де Дзерби лестно отозвался о «Ювентусе», с которым его команде предстоит сыграть завтра.

«Ювентус» - это команда, к которой всегда нужно относиться с уважением. У них сильные игроки, хорошо играющие в футбол. В этом сезоне я восхищаюсь ими ещё больше, потому что они отличаются от других команд», - цитирует де Дзерби Football Italia.

Матч между «Ювентусом» и «Сассуоло» состоится завтра, 10 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.

После шестнадцати туров «Сассуоло» де Дзерби занимает шестое место в чемпионате Италии, а «Ювентус» расположился на пятой строчке.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Сассуоло, Роберто де Дзерби
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