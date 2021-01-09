Пирло: «Если мы потеряем очки в матче с «Сассуоло», то победа над «Миланом» обесценится»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча против «Сассуоло».

«Я ожидаю сложной игры, потому что «Сассуоло» - очень сильная команда, которая сохраняет костяк футболистов уже несколько лет. У них отличный тренер, в первую очередь мы должны быть сконцентрированы, когда они владеют мячом, потому что «Сассуоло» здорово выходит из-под прессинга.

Победа над «Миланом»? Это было очень важно, но если мы потеряем очки завтра, то всё будет напрасно.

Игра Кьезы? Я не удивлен, потому что прекрасно знаком с тем, как он может играть. Мы не просто так хотели видеть Кьезу в клубе», - цитирует Пирло Football Italia.