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Черданцев: «Гасперини - сумасшедший, утративший квалификацию тренер»

09 Января 2021, 17:20,

Global Look Press

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал слова главного тренера Джан Пьеро Гасперини, который заявил, что российский полузащитник Алексей Миранчук не имеет таких качества нападающего как Иличич.

«Гасперини - сумасшедший, утративший квалификацию тренер. Он не просил Миранчука. Не знал, кто это. Игрока купил спортивный директор «Аталанты», - написал Чераднцев в своём телеграм-канале.

Напомним, что 25-летний россиянин перешёл в «Аталанту» в летнее трансферное окно, за это время он принял участие в девяти матчах итальянского клуба, проведя в общей сложности на поле всего лишь 155 минут. При этом Миранчук отметился двумя забитыми голами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Георгий Черданцев, Джан Пьеро Гасперини
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Комментарии (1)
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6
BESTJuventus10
09 Января 2021, 17:28

Черданцев - сумасшедший, утративший квалификацию комментатор»

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