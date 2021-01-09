Черданцев: «Гасперини - сумасшедший, утративший квалификацию тренер»

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09 Января 2021, 17:20,
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Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал слова главного тренера Джан Пьеро Гасперини, который заявил, что российский полузащитник Алексей Миранчук не имеет таких качества нападающего как Иличич.
«Гасперини - сумасшедший, утративший квалификацию тренер. Он не просил Миранчука. Не знал, кто это. Игрока купил спортивный директор «Аталанты», - написал Чераднцев в своём телеграм-канале.
Напомним, что 25-летний россиянин перешёл в «Аталанту» в летнее трансферное окно, за это время он принял участие в девяти матчах итальянского клуба, проведя в общей сложности на поле всего лишь 155 минут. При этом Миранчук отметился двумя забитыми голами.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Георгий Черданцев, Джан Пьеро Гасперини
Черданцев - сумасшедший, утративший квалификацию комментатор»