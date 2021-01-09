Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте: «Рома» будет бороться за чемпионство в этом сезоне»

09 Января 2021, 17:13,

Global Look Press

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Ромы».

«Мы встретимся с сильной командой, которая добивается отличных результатов, «Рома» будет бороться за чемпионство и место в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Будет интересно проверить себя таким соперником. В следующих трех играх я хочу увидеть хороший результат, именно так определяется ваша производительность.

Большое количество голов во вторых таймах? В прошлом сезоне всё было иначе, поэтому я не знаю, почему так происходит. Мне нравится отношение моих игроков к делу. Мы доминировали 90 минут в матче с «Сампдорией», но всё-таки проиграли, так бывает», - цитирует Конте Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Рома, Антонио Конте
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