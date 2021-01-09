Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Агент Эриксена намерен взыскать с «Интера» 7 млн евро

09 Января 2021, 14:48,

Global Look Press

Футбольный агент Мартин Шутс, представляющий интересы полузащитника миланского «Интера» Кристиана Эриксена, намерен судиться с руководством «нерадзурри».

Согласно информации издания Corriere della Sera, агент собирается взыскать с итальянского гранда семь миллионов евро комиссионных за переход игрока из лондонского «Тоттенхэма».

Эриксен перебрался в «Интер» из английского клуба в январе 2020-го-го года. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор до 2024-го года.

В нынешнем сезоне Серии А датчанин принял участие в девяти поединках, не отметившись голами и ассистами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Кристиан Эриксен
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