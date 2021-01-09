Стротман возвращается в Серию А

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09 Января 2021, 14:42,
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30-летний голландский полузащитник Кевин Стротман может покинуть «Марсель» и вернуться в итальянский чемпионат, где ранее выступал за столичную «Рому».
Согласно данным издания La Gazzetta dello Sport, заполучить опытного хавбека в свои ряды рассчитывает «Дженоа». Напомним, что в составе генуэзского коллектива выступает бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов.
Ожидается, что Стротман пройдет медицинский осмотр 11-го января, после чего подпишет трудовое соглашение.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции голландец сыграл десять поединков и получил две желтые карточки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Дженоа, Трансферы футбола - зима 2021, Кевин Стротман
А зачем напоминать,да еще и так пафосно, что там играет Шомуродов? Какую смысловую нагрузку это несет?