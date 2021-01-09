Стротман возвращается в Серию А

30-летний голландский полузащитник Кевин Стротман может покинуть «Марсель» и вернуться в итальянский чемпионат, где ранее выступал за столичную «Рому».

Согласно данным издания La Gazzetta dello Sport, заполучить опытного хавбека в свои ряды рассчитывает «Дженоа». Напомним, что в составе генуэзского коллектива выступает бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов.

Ожидается, что Стротман пройдет медицинский осмотр 11-го января, после чего подпишет трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции голландец сыграл десять поединков и получил две желтые карточки.