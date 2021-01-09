Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Стротман возвращается в Серию А

09 Января 2021, 14:42,

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30-летний голландский полузащитник Кевин Стротман может покинуть «Марсель» и вернуться в итальянский чемпионат, где ранее выступал за столичную «Рому».

Согласно данным издания La Gazzetta dello Sport, заполучить опытного хавбека в свои ряды рассчитывает «Дженоа». Напомним, что в составе генуэзского коллектива выступает бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов.

Ожидается, что Стротман пройдет медицинский осмотр 11-го января, после чего подпишет трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции голландец сыграл десять поединков и получил две желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дженоа, Трансферы футбола - зима 2021, Кевин Стротман
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Комментарии (1)
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1
Underdog
09 Января 2021, 15:03

А зачем напоминать,да еще и так пафосно, что там играет Шомуродов? Какую смысловую нагрузку это несет?

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