«Ювентус» заинтересовался нападающим «Сассуоло»

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Сассуоло» Джанлуке Скамакке, ныне выступающему на правах аренды за генуэзский «Дженоа». Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

Источник отмечает, что руководству «старой синьоры» придется серьезно потратиться на этот трансфер. «Сассуоло» оценивает 22-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А Скамакка провел 13 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

После 15 туров «Ювентус» набрал 30 баллов и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.