Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» заинтересовался нападающим «Сассуоло»

09 Января 2021, 14:18,

Global Look Press

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Сассуоло» Джанлуке Скамакке, ныне выступающему на правах аренды за генуэзский «Дженоа». Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

Источник отмечает, что руководству «старой синьоры» придется серьезно потратиться на этот трансфер. «Сассуоло» оценивает 22-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А Скамакка провел 13 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

После 15 туров «Ювентус» набрал 30 баллов и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Джанлука Скамакка
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Комментарии (2)
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0
Juventissimo
09 Января 2021, 15:48

Паратичи, явно, уже локти кусает, что сбагрил Мойшу в Эвертон.

0
Juve164
09 Января 2021, 14:20

13 матчей и 2+1 - 25кк??? Эт за какие заслуги?

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