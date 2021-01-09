Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Мхитарян согласовал новый контракт с «Ромой»

09 Января 2021, 10:28,

Global Look Press

Руководство «Ромы» подпишет новый трудовой договор с атакующим полузащитником Генрихом Мхитаряном, об этом рапортует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Согласно информации источника, стороны уже согласовали детали сделки. Новое соглашение будет рассчитано до середины 2022-го года. Действующий контракт 31-летнего футболиста истекает в конце июня текущего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Генрих провел 16 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей (один - с пенальти) и семь результативных передач.

После 16 туров Серии А «Рома» с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Генрих Мхитарян
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