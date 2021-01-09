Мхитарян согласовал новый контракт с «Ромой»

Руководство «Ромы» подпишет новый трудовой договор с атакующим полузащитником Генрихом Мхитаряном, об этом рапортует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Согласно информации источника, стороны уже согласовали детали сделки. Новое соглашение будет рассчитано до середины 2022-го года. Действующий контракт 31-летнего футболиста истекает в конце июня текущего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Генрих провел 16 поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей (один - с пенальти) и семь результативных передач.

После 16 туров Серии А «Рома» с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице.