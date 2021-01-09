Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры Милика

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09 Января 2021, 09:25,
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Футбольный агент Фабрицио де Векки, представляющий интересы форварда «Наполи» Аркадиуша Милика, поведал о вариантах продолжения карьеры 26-летнего игрока.
«Топ-клубы АПЛ заинтересованы в Аркадиуше. Также подписать его хотят «Марсель» и мадридский «Атлетико». В Италии интерес проявляют туринский «Ювентус» и «Рома». Однако пока ни один из клубов не готов выполнить требования «Наполи», - поведал агент в интервью изданию Tuttosport.
В текущем сезоне Серии А Милик на поле не появлялся. Действующий контракт польского нападающего с неаполитанским клубом истекает летом 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Аркадиуш Милик