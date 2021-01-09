Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры Милика

09 Января 2021, 09:25,

Global Look Press

Футбольный агент Фабрицио де Векки, представляющий интересы форварда «Наполи» Аркадиуша Милика, поведал о вариантах продолжения карьеры 26-летнего игрока.

«Топ-клубы АПЛ заинтересованы в Аркадиуше. Также подписать его хотят «Марсель» и мадридский «Атлетико». В Италии интерес проявляют туринский «Ювентус» и «Рома». Однако пока ни один из клубов не готов выполнить требования «Наполи», - поведал агент в интервью изданию Tuttosport.

В текущем сезоне Серии А Милик на поле не появлялся. Действующий контракт польского нападающего с неаполитанским клубом истекает летом 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Аркадиуш Милик
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