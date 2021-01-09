«Ювентус» подпишет полузащитника «Нанта»

Полузащитник Абдулайе Дабо, права на которого принадлежат «Нанту», может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как информирует журналист Джанлука ди Марцио, подписать 19-летнего француза хочет туринский «Ювентус».

Согласно сведениям источника, стороны подпишут контракт 11-го января. После перехода Дабо будет выступать за молодежную команду «старой синьоры».

Стоит отметить, что полузащитник в нынешнем сезоне сыграл пять матчей за вторую команду «Нанта».

В чемпионате Италии туринский «Ювентус», набрав 30 баллов, занимает четвертое место в турнирной таблице.