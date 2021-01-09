Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ювентус» подпишет полузащитника «Нанта»

09 Января 2021, 09:10,

Global Look Press

Полузащитник Абдулайе Дабо, права на которого принадлежат «Нанту», может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как информирует журналист Джанлука ди Марцио, подписать 19-летнего француза хочет туринский «Ювентус».

Согласно сведениям источника, стороны подпишут контракт 11-го января. После перехода Дабо будет выступать за молодежную команду «старой синьоры».

Стоит отметить, что полузащитник в нынешнем сезоне сыграл пять матчей за вторую команду «Нанта».

В чемпионате Италии туринский «Ювентус», набрав 30 баллов, занимает четвертое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Трансферы футбола - зима 2021, Абдулайе Дабо
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