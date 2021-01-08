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Пиоли: «Не думаю, что Ибрагимович сыграет с «Торино»

08 Января 2021, 17:34,

Global Look Press

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о состоянии травмированных игроков.

«Беннасер и Салемакерс вернутся в строй к матчу с «Кальяри». Они работают над восстановлением, всё хорошо, но мы не собираемся форсировать их возвращение.

Ибрагимович? Он проделывает огромную работу, но я не думаю, что Златан сможет сыграть с «Торино».

Нам нужно стиснуть зубы и продолжать тренироваться, несмотря на большое количество травм. Многие игроки скоро вернутся, мы будем проводить ротацию, осталось немного потерпеть», - цитирует Пиоли Football Italia.

Завтра, 9 января, «Милан» на своём поле примет «Торино».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Стефано Пиоли
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