Пиоли: «Не думаю, что Ибрагимович сыграет с «Торино»

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08 Января 2021, 17:34,
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Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о состоянии травмированных игроков.
«Беннасер и Салемакерс вернутся в строй к матчу с «Кальяри». Они работают над восстановлением, всё хорошо, но мы не собираемся форсировать их возвращение.
Ибрагимович? Он проделывает огромную работу, но я не думаю, что Златан сможет сыграть с «Торино».
Нам нужно стиснуть зубы и продолжать тренироваться, несмотря на большое количество травм. Многие игроки скоро вернутся, мы будем проводить ротацию, осталось немного потерпеть», - цитирует Пиоли Football Italia.
Завтра, 9 января, «Милан» на своём поле примет «Торино».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Стефано Пиоли