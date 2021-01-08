Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гасперини назвал команды Серии А, играющие в качественный футбол

08 Января 2021, 16:52,

Global Look Press

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об уровне Серии А.

«В чемпионате Италии с каждым туром всё больше и больше хороших матчей. Посмотрите на игру между «Миланом» и «Ювентусом», команды играли в качественный футбол.

«Рома» и «Неаполь» играют здорово, это делают и «Верона» с «Беневенто», много сильных команд. В такой момент нам сложно показывать стабильную игру», - цитирует Гасперини Football Italia.

«Аталанта» Гасперини набрала 28 очков в пятнадцати матчах и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе ещё один матч в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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