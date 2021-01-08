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Стало известно, почему Милик не перешёл в «Атлетико»

08 Января 2021, 15:55,

Global Look Press

Агент нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика Фабрицио де Векки ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Милик долгое время думал о своём будущем. Он был очень сильно привязан к своим товарищам по команде и городу, но в конце концов решил уйти. 26-летний парень имеет право делать такой выбор.

Аркадиуш действовал как настоящий профессионал. Он никогда не пропускал тренировки, а иногда даже занимался дважды в день. «Наполи» исключил Милика из заявки на сезон, наши юристы уже анализируют поведение клуба.

Предложение от «Атлетико»? Сделка сорвалась, потому что «Наполи» не принял предложение. Они хотят больше денег. Были предложения и из АПЛ, и от «Марселя», но никто не готов удовлетворять запросы неаполитанцев», - цитирует де Векки As.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Наполи, Аркадиуш Милик
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