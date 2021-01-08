Экс-защитник «Интера» Майкон продолжит карьеру в «Соне», выступающей в четвёртом по силе итальянском дивизионе

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08 Января 2021, 15:25,
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Бывший защитник «Интера» Дуглас Майкон возвращается в Италию.
39-летний бразилец продолжит карьеру в «Соне», выступающей в четвёртом по силе итальянском дивизионе.
Как сообщил пресс-служба итальянского клуба, 15-летний сын Майкона будет тренироваться в академии «Соны».
«Я счастлив вернуться в Италию вместе со своим сыном, готов к новому приключению», - сказал бразильский футболист.
Ранее Майкон выступал за клуб из четвертого бразильского дивизионе.
В активе опытного защитника семь голов в семидесяти шести матчах за сборную Бразилии, за которую он дебютировал в далеком 2003 году.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Дуглас Майкон, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, Сона