«Милан» предложил новый контракт Чалханоглу, игрока не устраивает зарплата

«Милан» ведет переговоры с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу о подписании нового трудового соглашения. Согласно данным Sky Sports, «россонери» предложили 26-летнему футболисту контракт с окладом 3,5 миллиона евро в год.

Источник отмечает, что Чалханоглу хочет зарабатывать в два раза больше, поэтому пролонгация маловероятна. Итальянский клуб при этом не намерен повышать предложение, поскольку другие футболисты могут также потребовать повышения оклада.

В текущем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел 16 поединков, записав на свой счет один гол и шесть ассистов. Его контракт истекает летом 2021-го года.