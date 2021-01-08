Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» предложил новый контракт Чалханоглу, игрока не устраивает зарплата

08 Января 2021, 10:59,

Global Look Press

«Милан» ведет переговоры с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу о подписании нового трудового соглашения. Согласно данным Sky Sports, «россонери» предложили 26-летнему футболисту контракт с окладом 3,5 миллиона евро в год.

Источник отмечает, что Чалханоглу хочет зарабатывать в два раза больше, поэтому пролонгация маловероятна. Итальянский клуб при этом не намерен повышать предложение, поскольку другие футболисты могут также потребовать повышения оклада.

В текущем сезоне чемпионата Италии полузащитник провел 16 поединков, записав на свой счет один гол и шесть ассистов. Его контракт истекает летом 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Хакан Чалханоглу
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