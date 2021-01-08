Роналду - лидер по реализованным пенальти в 2020 году, Месси - в топ-10

Опубликована статистика о футболистах, которые реализовали наибольшее количество пенальти в 2020-м году в топ-5 европейских лигах.

Как сообщает издание ShowSport, лидером является нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. На его счету 17 реализованных 11-метровых ударов в прошлом году. Вторым идет хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (15), а топ-3 замыкает форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (14).

В десятку также попали Ромелу Лукаку (10), Лионель Месси, Жордан Верету, Андрей Крамарич, Неймар, Лукас Окампос (все - по 9) и Мохамед Салах (8).