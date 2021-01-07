Рибери избежал серьёзной травмы

«Фиорентина» выступила с заявлением относительно травмы полузащитника Франка Рибери, которую француз получил в матче с «Лацио» (1:2).

Как сообщает пресс-служба «фиалок», медицинское обследование исключило повреждение крестообразных связок колена у Рибери. Сегодня Франк работал индивидуально, его состояние будет контролироваться медицинским персоналом ближайшие дни.

37-летний Рибери принял участие в четырнадцати матчах «Фиорентины» в итальянской Серии А и отметился четырьмя голевыми передачами. Контракт Франка с «фиалками» рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее в СМИ появилась информация, что француз не будет заключать новое соглашение с клубом.