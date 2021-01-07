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«Милан» ведёт переговоры о покупке Куадио Коне

07 Января 2021, 16:47,

Global Look Press

«Милан» ведет переговоры о покупке полузащитника «Тулузы» Куадио Коне.

Как сообщил журналист Даниэле Лонго в «Твиттере», «россонери» уже предложили «Тулузе» пять миллионов евро за Коне. Французский клуб не планирует отпускать футболиста за такую сумму, «Тулуза» хотела бы выручить с продажи Коне десять миллионов евро. Ожидается, что стороны придут к соглашению в ближайшее время.

19-летний полузащитник сыграл семнадцать матчей за «Тулузу» в нынешнем сезоне и отметился одним забитым голом. На счету Коне пять матчей за сборную Франции до 18 лет. Контракт Куадио с «Тулузой» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Тулуза, Трансферы футбола - зима 2021, Куадио Коне
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