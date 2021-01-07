Шоне расторг контракт с «Дженоа»

|
07 Января 2021, 15:48,
|
|
Полузащитник Лассе Шоне покидает «Дженоа».
Как сообщает журналист SportItalia Альфредо Педулла, 34-летний датчанин расторг контракт с «Дженоа» и продолжит карьеру в другом клубе. Отметим, что Шоне не был заявлен на сезон из-за конфликта с одним из тренеров «Дженоа».
Полузащитник перешёл в итальянский клуб в августе 2019 года из «Аякса», сумма трансфера составила полтора миллиона евро.
После шестнадцати туров «Дженоа» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе всего лишь одиннадцать очков, отрыв от идущего последним «Кротоне» составляет два зачетных балла.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Дженоа, Лассе Шоне