Кьеза рассказал о травме, полученной в матче с «Миланом»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал о повреждении, полученном в матче с «Миланом» (3:1).

«Я в порядке, у меня была проблема с бедром, но никаких серьезных повреждений, завтра я буду в строе. Я не очень хорошо двигался и сказал тренеру об этом, он принял решение заменить меня.

Я чувствую большую ответственность, играя за «Ювентус», на меня возлагается огромная ответственность. Мы добиваемся хороших результатов, команда счастлива», - цитирует Кьезу Sky Sport Italia.

23-летний итальянец выступает за «Ювентус» на правах аренды, в нынешнем сезоне Кьеза сыграл семнадцать матчей за туринский клуб, забил пять голов и отдал пять голевых передач.