Кьеза рассказал о травме, полученной в матче с «Миланом»

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07 Января 2021, 14:16,
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза рассказал о повреждении, полученном в матче с «Миланом» (3:1).
«Я в порядке, у меня была проблема с бедром, но никаких серьезных повреждений, завтра я буду в строе. Я не очень хорошо двигался и сказал тренеру об этом, он принял решение заменить меня.
Я чувствую большую ответственность, играя за «Ювентус», на меня возлагается огромная ответственность. Мы добиваемся хороших результатов, команда счастлива», - цитирует Кьезу Sky Sport Italia.
23-летний итальянец выступает за «Ювентус» на правах аренды, в нынешнем сезоне Кьеза сыграл семнадцать матчей за туринский клуб, забил пять голов и отдал пять голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Федерико Кьеза