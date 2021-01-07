«Парма» объявила об отставке главного тренера

Руководство «Пармы» отправило в отставку главного тренера команды Фабио Ливерани, об этом рапортует клубная пресс-служба.

Причина увольнения 44-летнего специалиста - неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне Серии А. После четырех подряд неудач в чемпионате Италии «Парма» располагается лишь на 18-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 12 баллов.

На освободившееся место «Парма» рассматривает двух тренеров. Речь идет о Роберто Д'Аверсе и Паулу Соузе.

В ближайшем туре Серии А команда на своем домашнем стадионе примет римский «Лацио». Встреча состоится в воскресенье, десятого января.