Семья Мальдини сыграла 1000 матчей за «Милан» в Серии А

19-летний полузащитник Даниэль Мальдини сыграл за «Милан» в центральном поединке 16-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса». Встреча завершилась поражением «россонери» со счетом 1:3.

Как информирует Opta, этот матч стал для семейства Мальдини 1000-м в футболке «Милана» в чемпионате Италии.

Напомним, что Чезаре Мальдини выступал за миланский коллектив с 1954-го по 1966-й год. На его счету провел 347 матчей. Паоло Мальдини сыграл 647 поединков в составе «россонери» в период с 1984-го по 2009-й год. В активе Даниэля шесть игр.

После поражения команда Пиоли продолжает лидировать в Серии А, опережая «Ювентус» на семь очков.