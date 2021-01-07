Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Семья Мальдини сыграла 1000 матчей за «Милан» в Серии А

07 Января 2021, 11:44,

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19-летний полузащитник Даниэль Мальдини сыграл за «Милан» в центральном поединке 16-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса». Встреча завершилась поражением «россонери» со счетом 1:3.

Как информирует Opta, этот матч стал для семейства Мальдини 1000-м в футболке «Милана» в чемпионате Италии.

Напомним, что Чезаре Мальдини выступал за миланский коллектив с 1954-го по 1966-й год. На его счету провел 347 матчей. Паоло Мальдини сыграл 647 поединков в составе «россонери» в период с 1984-го по 2009-й год. В активе Даниэля шесть игр.

После поражения команда Пиоли продолжает лидировать в Серии А, опережая «Ювентус» на семь очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Даниэль Мальдини
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