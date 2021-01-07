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Пиоли: «Милан» доказал, что является сильной командой»

07 Января 2021, 09:05,

Global Look Press

Наставник «Милана» Стефано Пиоли пообщался с представителями СМИ после домашнего матча с туринским «Ювентусом» в 16-м туре Серии А. «Россонери» потерпели домашнее поражение со счетом 1:3.

«Милан» создавал моменты, но при этом позволял сопернику делать то же самое. После второго гола «старой синьоры» было тяжело вернуться в игру.

Перед этой встречей мы лишились нескольких важных футболистов, но при этом старались бороться с таким мощным соперником. Сегодня мы доказали, что являемся сильным коллективом», - приводит слова тренера издание Football-Italia.

После этого матча «россонери» продолжают лидировать в Серии А, опережая «Ювентус» на семь баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Стефано Пиоли
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