Реакция Роналду на победу над «Миланом»

Лидер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал гостевую победу над «Миланом» в поединке 16-го тура Серии А. «Старая синьора» одержала «викторию» над «россонери» со счетом 3:1.

«Хочу поздравить команду с важнейшей победой! Нужно продолжать в том же духе», - написал 35-летний португальский голеадор в своем «Инстаграме».

По итогам 16 туров чемпионата Италии «Милан» с 37 очками лидирует в турнирной таблице. «Ювентус», набрав 30 баллов, располагается на четвертой строчке. При этом «старая синьора» имеет игру в запасе.

В текущем розыгрыше Серии А Роналду провел 12 матчей и забил 14 голов (4 - с пенальти).