«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию

Центральную битву шестнадцатого тура чемпионата Италии, а может, и всего турнира, явили «Милан» и «Ювентус».

В предыдущие несколько лет «Ювентус» смотрел на «Милан» свысока, но теперь ситуация обратная. «Россонери» как захватили пьедестал в Серии А, так и продолжают его удерживать даже без травмированного Ибрагимовича. Ну а «бьянконери» утопали где-то в глубине еврокубковой зоны, отставая от «красно-чёрных» на десять баллов. Обе команды подошли к отчётной встрече с небольшим недобором состава из-за коронавируса. У «Ювентуса» отсутствовали сдавшие положительные тесты Куадрадо и Алекс Сандро, а у «Милана» – Крунич и Ребич. Зато в «старой синьоре» был готов рвать и метать Криштиану Роналду, недавно превзошедший рекорд Пеле по количеству голов за карьеру.

На самых первых минутах команды обменялись полумоментами. Удар Дибалы после рикошета от Кьяера не таил особой угрозы для Доннаруммы, а Леау пробил низом рядом с правой штангой. Чуть позже Кастильехо подхватил мяч от соперника и пальнул в ближний угол – Щесны парировал. Ответ гостей был таким: падавший Дибала покатил влево на Фработту, который запустил мяч выше перекладины. «Ювентус» прижал соперника к воротам и открыл счёт. Кьеза протестировал правую штангу, а через несколько минут открылся на филигранный ответный пас Дибалы, вышел на рандеву с Доннаруммой и поразил левый нижний угол (0:1).

Дальше характер игры предсказуемо изменился: «Милан» стал больше атаковать, а «Ювентус» – обороняться. «Россонери» нанесли серию выстрелов со средней и дальней дистанции – старались Леау, Чалханоглу, Хёуге, Калабрия. Но забил-то ответный гол «Милан» в ходе контратаки. Рабио оказался не у дел, потеряв мяч, и выпад хозяев завершил Калабрия, поместивший сферу аккурат в правую девятку с выката Леау (1:1). Против Рабио, кажется, нарушал правила Чалханоглу, толкнувший его в бедро, но судьи пропустили это мимо глаз.

В начале второго тайма свою попытку упустил Далот – он не смог переиграть Щесны. И потом «Милан» поплатился за это. Растратив немало сил на прессинг, «россонери» сосредоточились больше на разрушении и не преуспели в этом деле. На 62-й минуте Кьеза снова получил передачу от Дибалы и снова забил сам, поразив левый угол примерно с линии штрафной из-под Тео Эрнандеса (1:2). Одновременно Кьеза получил мышечную травму, однако Кулушевски достойно его заменил. На 76-й минуте он разобрался на правом полуфланге с Романьоли и выдал мяч под удар Маккенни, которому оставалось только не промахнуться (1:3).

На этом всё было, по большому счёту, решено. Туринцы понимали, что они ведут с хорошими для себя цифрами на табло, а противоядие дальним ударам Чалханоглу было у Щесны. «Ювентус» набрал 30 очков, и теперь он отстаёт от миланцев на семь баллов, имея матч в запасе. «Россонери» при это остаются на первом месте, ведь «Интер» умудрился уступить дома «Сампдории». Прервалась 27-матчевая беспроигрышная серия «Милана» в Серии A. Может, победа на «Сан-Сиро» придаст «Ювентусу» чемпионский импульс?

Кирилл Иванцов