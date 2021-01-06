Гаттузо: «Мы теряем слишком много очков»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Специи» (1:2).

«Мы слишком много нервничаем на поле. Как только мы пропускаем гол, то уже не можем вернуться в игру, важно продолжать работать над этим.

Ещё одна проблема для нас – это забитые голы. Мы создаем много голевых моментов, нужно улучшать реализацию.

В этом сезоне мы теряем слишком много очков, все несут за это ответственность. Это происходит не только из-за невезения. Игрокам нужно принять поражение и смотреть вперед. Сегодня мы нанесли огромное количество ударов, но проиграли. Хочу видеть гораздо более спокойную команду», - цитирует Гаттузо DAZN.