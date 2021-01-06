Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гаттузо: «Мы теряем слишком много очков»

06 Января 2021, 23:52,

Global Look Press

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от «Специи» (1:2).

«Мы слишком много нервничаем на поле. Как только мы пропускаем гол, то уже не можем вернуться в игру, важно продолжать работать над этим.

Ещё одна проблема для нас – это забитые голы. Мы создаем много голевых моментов, нужно улучшать реализацию.

В этом сезоне мы теряем слишком много очков, все несут за это ответственность. Это происходит не только из-за невезения. Игрокам нужно принять поражение и смотреть вперед. Сегодня мы нанесли огромное количество ударов, но проиграли. Хочу видеть гораздо более спокойную команду», - цитирует Гаттузо DAZN.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Spirit
07 Января 2021, 00:30

Потому что журнашлюхи в запое. Сейчас из очка пятарды вынут и начнут хню писать!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Клопп: «Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов»
Клопп: «Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола