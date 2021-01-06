Паратичи: «Милан» заслуженно возглавляет турнирную таблицу»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи лестно отозвался о «Милане».

«Милан» заслуженно возглавляет турнирную таблицу. Мы пока не на вершине, нужно ответственно подходить к каждому отдельному матчу, а на таблицу будем смотреть ближе к марту-апрелю, тогда и будем делать промежуточные выводы.

Коронавирус у Сандро и Куадрадо? У нас есть конкурентоспособный состав, нет причин волноваться по этому поводу. Все клубы сталкиваются с похожими трудностями, самое главное, что мы соблюдаем медицинский протокол», - цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

В эти минуты «Милан» на своем поле принимает «Ювентус», к 41-й минуте счёт 1:1.