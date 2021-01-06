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Паратичи: «Милан» заслуженно возглавляет турнирную таблицу»

06 Января 2021, 23:29,

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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи лестно отозвался о «Милане».

«Милан» заслуженно возглавляет турнирную таблицу. Мы пока не на вершине, нужно ответственно подходить к каждому отдельному матчу, а на таблицу будем смотреть ближе к марту-апрелю, тогда и будем делать промежуточные выводы.

Коронавирус у Сандро и Куадрадо? У нас есть конкурентоспособный состав, нет причин волноваться по этому поводу. Все клубы сталкиваются с похожими трудностями, самое главное, что мы соблюдаем медицинский протокол», - цитирует Паратичи Sky Sport Italia.

В эти минуты «Милан» на своем поле принимает «Ювентус», к 41-й минуте счёт 1:1.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Милан, Фабио Паратичи
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