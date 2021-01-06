Мальдини: «Ювентусу» есть что терять в отличие от нас»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом».

«Ювентусу» есть что терять в отличие от нас, потому что даже в случае поражения мы останемся на первом месте. У нас много проблем из-за травм и коронавируса, но те игроки, которые есть, уже доказали, что способны сломить сопротивление любого соперника.

Мы являемся самой молодой командой в Италии и одной из самых молодых в Европе, но всё равно добиваемся отличных результатов.

Трансферы? Мы не должны об этом говорить так активно, клуб приобретет кого-то только в том случае, если сможем усилить нынешний состав. Это не так просто сделать», - цитирует Мальдини Sky Sport Italia.