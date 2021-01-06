Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мальдини: «Ювентусу» есть что терять в отличие от нас»

06 Января 2021, 22:47,

Depositphotos

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом».

«Ювентусу» есть что терять в отличие от нас, потому что даже в случае поражения мы останемся на первом месте. У нас много проблем из-за травм и коронавируса, но те игроки, которые есть, уже доказали, что способны сломить сопротивление любого соперника.

Мы являемся самой молодой командой в Италии и одной из самых молодых в Европе, но всё равно добиваемся отличных результатов.

Трансферы? Мы не должны об этом говорить так активно, клуб приобретет кого-то только в том случае, если сможем усилить нынешний состав. Это не так просто сделать», - цитирует Мальдини Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Милан, Паоло Мальдини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Клопп: «Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов»
Клопп: «Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола