«Наполи» неожиданно дома проиграл аутсайдеру Серии А

|
06 Января 2021, 21:59,
|
|
В 16-м туре Серии А «Наполи» принимал «Специю», которая в последних семи поединках набрала всего два очка и обосновалась в зоне вылета. Команда Дженнаро Гаттузо была гораздо активнее и закономерно повела на 58-й минуте после гола Андреа Петаньи. «Специя» ответила голом с пенальти, осталась в меньшинстве и сразу забила снова, после чего удержала победный счет (2:1).
Протокол игры
|(1:0) Петанья Андреа 58'
|68' Нзола М'Бала (1:1)
|81' Побега Томмазо (1:2)
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • 87'Манолас Костас • Максимович Никола • Руй Мариу • Фабиан Руис 82' ( Льоренте Фернандо ( 82') • Бакайоко Тьемуа 76' ( Лоботка Станислав ( 76') • Политано Маттео 53' ( Петанья Андреа ( 53') • Зелиньски Петр 76' ( Элмас Элиф ( 76') • Инсинье Лоренцо • Лосано Ирвин
Запасные: Ррахмани Амир • Гулам Фаузи • Контини Никита • Мерет Алекс • Хюсай Эльсейд
Проведель Иван • Виньяли Лука • Исмайли Ардиан 61' • 78'Терци Клаудио • 88'Маркицца Риккардо 90' ( Рамос Хуан ( 90') • Дейола Алессандро 46' ( Побега Томмазо ( 46' ) • 65'Агум Люсьен • Маджоре Джулио 72' 90' ( Сапонара Риккардо ( 90') • Агудело Кевин 46' ( Гьяси Эммануэль ( 46') • Нзола М'Бала • Фариас Диего 79' ( Эрлич Мартин ( 79')
Запасные: Рафаэл Биттенкур • Сена Лео • Пикколи Роберто • Дель Орко Кристиан • Крапикас Титас • Феррер Сальвадор
06 января. Стадион "Диего Армандо Марадона".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Специя