«Наполи» неожиданно дома проиграл аутсайдеру Серии А

В 16-м туре Серии А «Наполи» принимал «Специю», которая в последних семи поединках набрала всего два очка и обосновалась в зоне вылета. Команда Дженнаро Гаттузо была гораздо активнее и закономерно повела на 58-й минуте после гола Андреа Петаньи. «Специя» ответила голом с пенальти, осталась в меньшинстве и сразу забила снова, после чего удержала победный счет (2:1).