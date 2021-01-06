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«Наполи» неожиданно дома проиграл аутсайдеру Серии А

06 Января 2021, 21:59,

Global Look Press

В 16-м туре Серии А «Наполи» принимал «Специю», которая в последних семи поединках набрала всего два очка и обосновалась в зоне вылета. Команда Дженнаро Гаттузо была гораздо активнее и закономерно повела на 58-й минуте после гола Андреа Петаньи. «Специя» ответила голом с пенальти, осталась в меньшинстве и сразу забила снова, после чего удержала победный счет (2:1).

Протокол игры  
Наполи 1:2 Специя
(1:0) Петанья Андреа 58'    
    68' Нзола М'Бала (1:1)
    81' Побега Томмазо (1:2)
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни   87' Манолас Костас Максимович Никола Руй Мариу Фабиан Руис   82' (Льоренте Фернандо (   82') Бакайоко Тьемуа   76' (Лоботка Станислав (   76') Политано Маттео   53' (Петанья Андреа (   53') Зелиньски Петр   76' (Элмас Элиф (   76') Инсинье Лоренцо Лосано Ирвин
Запасные: Ррахмани Амир Гулам Фаузи Контини Никита Мерет Алекс Хюсай Эльсейд
Проведель Иван Виньяли Лука Исмайли Ардиан   61'   78' Терци Клаудио   88' Маркицца Риккардо   90' (Рамос Хуан (   90') Дейола Алессандро   46' (Побега Томмазо (   46'   65') Агум Люсьен Маджоре Джулио   72'   90' (Сапонара Риккардо (   90') Агудело Кевин   46' (Гьяси Эммануэль (   46') Нзола М'Бала Фариас Диего   79' (Эрлич Мартин (   79')
Запасные: Рафаэл Биттенкур Сена Лео Пикколи Роберто Дель Орко Кристиан Крапикас Титас Феррер Сальвадор
06 января. Стадион "Диего Армандо Марадона".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Специя
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