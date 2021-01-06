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Пранделли ответил на вопрос о травме Рибери

06 Января 2021, 21:38,

Global Look Press

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал поражение от «Лацио» (1:2).

«Мы провели хороший матч, но нам нужно набирать очки. Два гола, которые мы пропустили, можно было избежать. Самое главное – результат, поэтому нет разницы, как мы играли. Когда на поле нет пространства, то решающее значение приобретают передвижения крайних защитников и полузащитников.

Травма Рибери? Он почувствовал дискомфорт в колене и попросил замену. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в ближайшие часы», - цитирует Пранделли Sky Sport.

После шестнадцати туров «Фиорентина» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Франк Рибери, Чезаре Пранделли
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