Фонсека: «Мхитарян – один из самых умных футболистов, с которыми мне приходилось работать»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека лестно отозвался о полузащитнике Генрихе Мхитаряне.

«Это очень умный футболист, один из самых умных, кого мне приходилось тренировать. Он умеет находить такие зоны на поле, какие не может найти никто другой», - цитирует главного тренера итальянского клуба RomaNews.

31-летний Мхитарян проводит феноменальный сезон, он сыграл 21 матч за «Рому» во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять голевых передач. Футболист сборной Армении перешёл в «Рому» в сентябре нынешнего года, подписав контракт с римским клубом до 30 июня 2021 года, в соглашении прописана опция продления.