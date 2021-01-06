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Фонсека: «Мхитарян – один из самых умных футболистов, с которыми мне приходилось работать»

06 Января 2021, 21:11,

Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека лестно отозвался о полузащитнике Генрихе Мхитаряне.

«Это очень умный футболист, один из самых умных, кого мне приходилось тренировать. Он умеет находить такие зоны на поле, какие не может найти никто другой», - цитирует главного тренера итальянского клуба RomaNews.

31-летний Мхитарян проводит феноменальный сезон, он сыграл 21 матч за «Рому» во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять голевых передач. Футболист сборной Армении перешёл в «Рому» в сентябре нынешнего года, подписав контракт с римским клубом до 30 июня 2021 года, в соглашении прописана опция продления.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Генрих Мхитарян, Паулу Фонсека
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