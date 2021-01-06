Фонсека: «Мхитарян – один из самых умных футболистов, с которыми мне приходилось работать»

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06 Января 2021, 21:11,
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека лестно отозвался о полузащитнике Генрихе Мхитаряне.
«Это очень умный футболист, один из самых умных, кого мне приходилось тренировать. Он умеет находить такие зоны на поле, какие не может найти никто другой», - цитирует главного тренера итальянского клуба RomaNews.
31-летний Мхитарян проводит феноменальный сезон, он сыграл 21 матч за «Рому» во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять голевых передач. Футболист сборной Армении перешёл в «Рому» в сентябре нынешнего года, подписав контракт с римским клубом до 30 июня 2021 года, в соглашении прописана опция продления.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Рома, Генрих Мхитарян, Паулу Фонсека