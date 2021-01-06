Гасперини: «Мы хотим стать главными героями Серии А»

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06 Января 2021, 20:56,
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Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Пармой» (3:0).
«Мы чувствуем себя отлично. Команда подходит к матчам чемпионата Италии с правильным настроем. Мы хотим стать главными героями Серии А и полностью сосредотачиваемся на турнире.
Смог бы я играть в такой команде? Я так не думаю, скорее всего, я бы остался на скамейке запасных.
Девятый гол Муриэля? Я счастлив за него, он бьет рекорд за рекордом, выходя на поле со скамейки запасных. Он заслужил свой шанс», - цитирует Гасперини Sky Sport.
После пятнадцати туров «Аталанта» занимает шестое место в чемпионате Италии, имея в своём активе 28 очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини