Гасперини: «Мы хотим стать главными героями Серии А»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Пармой» (3:0).

«Мы чувствуем себя отлично. Команда подходит к матчам чемпионата Италии с правильным настроем. Мы хотим стать главными героями Серии А и полностью сосредотачиваемся на турнире.

Смог бы я играть в такой команде? Я так не думаю, скорее всего, я бы остался на скамейке запасных.

Девятый гол Муриэля? Я счастлив за него, он бьет рекорд за рекордом, выходя на поле со скамейки запасных. Он заслужил свой шанс», - цитирует Гасперини Sky Sport.

После пятнадцати туров «Аталанта» занимает шестое место в чемпионате Италии, имея в своём активе 28 очков.